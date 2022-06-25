Сергачев вышел на второе место по голевым передачам в плей-офф НХЛ среди защитников в истории «Тампы»

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев вышел на второе место по голевым передачам среди защитников «Лайтнинг» в плей-офф НХЛ.

Сегодня, 25 июня хоккеист сделал результативный пас в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо». Всего у Сергачева 21 голевая передача в плей-офф в карьере — он сравнялся по этому показателю с Райаном Макдоной.

Рекорд по результативным передачам в плей-офф в истории «Тампы» принадлежит Виктору Хедману (84).

Также Сергачев повторил свой личный рекорд по голевым передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне у него 7 результативных пасов — ровно столько же, сколько и в сезоне-2019/20.