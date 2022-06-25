Кучеров догнал Федорова по числу голов в плей-офф НХЛ среди российских хоккеистов

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отличился голом в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо».

Форвард забросил 52-ю шайбу в плей-офф НХЛ в карьере и сравнялся по этому показателю с Сергеем Федоровым — теперь они делят третье место по голам в Кубке Стэнли среди россиян.

Рекорд по заброшенным шайбам в плей-офф НХЛ принадлежит Александру Овечкину (72), на втором месте идет Евгений Малкин (67).