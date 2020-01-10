НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Чикаго» проиграл «Нэшвиллу», Тренин набрал одно очко

07:11
Теги:

«Чикаго» на своем льду проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). «Блэкхокс» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

Голы: Арвидссон — 10 (Йоси, Форсберг), 3:16 — 0:1. Блэкуэлл — 1 (Тренин), 8:22 — 0:2. Дюшен — 10 (Экхольм), 16:55 — 0:3. Кубалик — 14 (Тэйвз, Кит), 26:43 — 1:3. Дебринкэт — 11 (бол., Тэйвз, Кейн), 45:32 — 2:3. Бонино — 14 (п.в.), 59:23 — 2:4. Ринне — 1 (п.в.), 59:38 — 2:5.

Вратари: Кроуфорд (58:30 — 59:23, 59:33 — 59:38) — Ринне.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (10+7+14) — 30 (12+13+5).

Наши: — - Тренин (10.05/2/+1).

10 января. Чикаго. United Center.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир