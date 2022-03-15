«Чикаго» хочет получить за Флери выбор в первом раунде драфта и молодого игрока

«Чикаго» готов обменять голкипер Марка-Андре Флери в дедлайн. Клуб хочет получить за 37-летнего вратаря выбор в первом раунде драфта и молодого игрока, сообщает журналист Пьер Лебрюн.

Нынешний сезон — последний для Флери по действующему трехлетнему контракту (среднегодовая стоимость — 7 миллионов долларов). Летом он может получить статус неограниченно свободного агента.

В НХЛ Флери был задрафтован «Питтсбургом» под первым номером в 2003 году. Сейчас он занимает третье место в истории лиги по количеству побед среди вратарей после Мартена Бродера (691) и Патрика Руа (551). Флери является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.