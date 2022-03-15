Защитник «Аризоны» Чикран выбыл на 2-4 недели. Он считается одним из основных кандидатов на обмен в дедлайн

Защитник «Аризоны» Джейкоб Чикран выбыл на 2-4 недели из-за травмы, сообщает TSN.

23-летний игрок получил повреждение нижней части тела в столкновении с защитником «Бостона» Дереком Форбортом.

Чикран называется в числе главных кандидатов среди всех игроков НХЛ на обмен в дедлайн. Его контракт с кэпхитом 4,6 миллиона долларов действует до окончания сезона-2024/25.

На счету защитника 21 (7+14) очко в 47 играх нынешнего сезона при полезности «минус 20».