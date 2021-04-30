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Чехович дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»

20:36
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Российский нападающий «Сан-Хосе» Иван Чехович дебютирует в НХЛ. Он попал в состав на матч регулярного чемпионата против «Колорадо», сообщает в Twitter журналист Куртис Пашелка.

В текущем сезоне 22-летний Чехович провел в составе «Торпедо» 47 матчей в КХЛ, набрав при этом 36 очков и несколько раз завоевав звание лучшего новичка лиги. В АХЛ он сыграл 17 матчей и набрал 7 (2+5) очков.

Матч «Колорадо» — «Сан-Хосе» состоится завтра, 1 мая. Начало встречи — в 4.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/CurtisPashelka/status/1388168877691994113

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