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«Сиэтл Кракен» официально вступил в НХЛ

19:44
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«Сиэтл Кракен» официально стал участником НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Клуб совершил финальный взнос за вступление в лигу в размере 650 миллионов долларов. Это позволит клубу проводить обмены перед драфтом расширения НХЛ, который назначен на 21 июля, а также подписывать контракты со свободными агентами.

«Сиэтл Кракен» станет 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/seattle-oficialno-vstupil-v-nhl/c-324193976

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