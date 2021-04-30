«Сиэтл Кракен» официально вступил в НХЛ
19:44
«Сиэтл Кракен» официально стал участником НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
Клуб совершил финальный взнос за вступление в лигу в размере 650 миллионов долларов. Это позволит клубу проводить обмены перед драфтом расширения НХЛ, который назначен на 21 июля, а также подписывать контракты со свободными агентами.
The @SeattleKraken officially become NHL's 32nd team. https://t.co/lt1udlmaaS pic.twitter.com/u1FA38b7lB— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 30, 2021
«Сиэтл Кракен» станет 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/seattle-oficialno-vstupil-v-nhl/c-324193976
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