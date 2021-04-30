«Сиэтл Кракен» официально вступил в НХЛ

«Сиэтл Кракен» официально стал участником НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Клуб совершил финальный взнос за вступление в лигу в размере 650 миллионов долларов. Это позволит клубу проводить обмены перед драфтом расширения НХЛ, который назначен на 21 июля, а также подписывать контракты со свободными агентами.

«Сиэтл Кракен» станет 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22.