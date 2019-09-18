Бурдасов провел первую тренировку в «Эдмонтоне»

Нападающий «Эдмонтона» Антон Бурдасов провел с командой первую тренировку, сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

— Новобранец «Эдмонтона» опробовал лед на домашней арене нефтяников! Вчера после прилета в тренинг-кемп «Ойлерз» Бурдасов вышел на лед, — написал Бабаев в своем Instagram.

28-летний игрок перешел в «Эдмонтон» из «Салават Юлаева». В регулярном сезоне КХЛ-2018/19 Бурдасов сыграл за башкирский клуб 50 матчей, в которых набрал 31 (19+12) очко. В Кубке Гагарина-2019 у нападающего — две игры без набранных очков за результативность.