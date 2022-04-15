Бучневич забросил 26-ю шайбу в сезоне

«Сент-Луис» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». На 7-й минуте третьего пероида счет стал 5:2.

Шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич. Для него этот гол стал 26-м в этом сезоне.

Ранее в этой встрече россиянин отметился голевой передачей.