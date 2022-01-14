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Сегодня, 06:35

«Баффало» прервал победную серию «Нэшвилла»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Нэшвилл» проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Предаторз» потерпели первое поражение после пяти побед кряду. «Сэйбрз» выиграли первую встречу после шести проигрышей подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Баффало» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Янковски — 1 (Пысик), 5:30 — 0:1. Дюшен — 17 (бол., Джохансен, Йоси), 33:12 — 1:1. Скиннер — 12 (бол., Козенс, Окпосо), 38:18 — 1:2. Скиннер — 13 (Так), 47:59 — 1:3. Хиностроза — 8 (п.в., Хагг, Окпосо), 58:46 — 1:4.

Вратари: Сарос (20:30 — 20:41, 57:03 — 58:46) — Делл (29:41 — 29:44).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (9+13+8) — 21 (11+5+5).

14 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нэшвилл Предаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 34 24 10 50
2 Рейнджерс 37 23 14 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 35 21 14 47
5 Коламбус 35 17 18 35
6 Филадельфия 36 13 23 33
7 Нью-Джерси 37 14 23 33
8 Айлендерс 29 11 18 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 39 25 14 55
2 Флорида 36 24 12 53
3 Торонто 35 23 12 49
4 Бостон 34 21 13 44
5 Детройт 38 16 22 37
6 Баффало 36 11 25 28
7 Оттава 29 9 20 20
8 Монреаль 35 7 28 18
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 38 24 14 50
2 Сент-Луис 37 22 15 49
3 Колорадо 33 22 11 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 33 18 15 38
7 Чикаго 36 13 23 31
8 Аризона 34 8 26 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 36 18 18 41
4 Сан-Хосе 37 20 17 41
5 Калгари 33 17 16 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 36 16 20 35
8 Сиэтл 36 10 26 24
Результаты / календарь
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19.01
14.01 03:00
Бостон – Филадельфия
 3 : 2
14.01 03:00
Каролина – Коламбус
 0 : 6
14.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 4 : 2
14.01 03:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 3 : 2
14.01 03:30
Детройт – Виннипег
 0 : 3
14.01 04:00
Нэшвилл – Баффало
 1 : 4
14.01 04:00
Сент-Луис – Сиэтл
 2 : 1
14.01 04:30
Чикаго – Монреаль
 - : -
14.01 05:00
Калгари – Оттава
 - : -
14.01 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 - : -
14.01 06:30
Сан-Хосе – Рейнджерс
- : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 24
И КН
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 28 1.91
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 21 2.09
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Торонто

 27 2.1
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