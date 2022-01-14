«Баффало» прервал победную серию «Нэшвилла»

«Нэшвилл» проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Предаторз» потерпели первое поражение после пяти побед кряду. «Сэйбрз» выиграли первую встречу после шести проигрышей подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Баффало» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Янковски — 1 (Пысик), 5:30 — 0:1. Дюшен — 17 (бол., Джохансен, Йоси), 33:12 — 1:1. Скиннер — 12 (бол., Козенс, Окпосо), 38:18 — 1:2. Скиннер — 13 (Так), 47:59 — 1:3. Хиностроза — 8 (п.в., Хагг, Окпосо), 58:46 — 1:4.

Вратари: Сарос (20:30 — 20:41, 57:03 — 58:46) — Делл (29:41 — 29:44).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (9+13+8) — 21 (11+5+5).

14 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.