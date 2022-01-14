«Баффало» прервал победную серию «Нэшвилла»
«Нэшвилл» проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Предаторз» потерпели первое поражение после пяти побед кряду. «Сэйбрз» выиграли первую встречу после шести проигрышей подряд.
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«Нэшвилл» — «Баффало» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы: Янковски — 1 (Пысик), 5:30 — 0:1. Дюшен — 17 (бол., Джохансен, Йоси), 33:12 — 1:1. Скиннер — 12 (бол., Козенс, Окпосо), 38:18 — 1:2. Скиннер — 13 (Так), 47:59 — 1:3. Хиностроза — 8 (п.в., Хагг, Окпосо), 58:46 — 1:4.
Вратари: Сарос (20:30 — 20:41, 57:03 — 58:46) — Делл (29:41 — 29:44).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 30 (9+13+8) — 21 (11+5+5).
14 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|34
|24
|10
|50
|2
|Рейнджерс
|37
|23
|14
|50
|3
|Вашингтон
|37
|20
|17
|49
|4
|Питтсбург
|35
|21
|14
|47
|5
|Коламбус
|35
|17
|18
|35
|6
|Филадельфия
|36
|13
|23
|33
|7
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|8
|Айлендерс
|29
|11
|18
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|55
|2
|Флорида
|36
|24
|12
|53
|3
|Торонто
|35
|23
|12
|49
|4
|Бостон
|34
|21
|13
|44
|5
|Детройт
|38
|16
|22
|37
|6
|Баффало
|36
|11
|25
|28
|7
|Оттава
|29
|9
|20
|20
|8
|Монреаль
|35
|7
|28
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|38
|24
|14
|50
|2
|Сент-Луис
|37
|22
|15
|49
|3
|Колорадо
|33
|22
|11
|47
|4
|Миннесота
|33
|21
|12
|44
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|33
|18
|15
|38
|7
|Чикаго
|36
|13
|23
|31
|8
|Аризона
|34
|8
|26
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|39
|19
|20
|45
|3
|Лос-Анджелес
|36
|18
|18
|41
|4
|Сан-Хосе
|37
|20
|17
|41
|5
|Калгари
|33
|17
|16
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|8
|Сиэтл
|36
|10
|26
|24
|14.01
|03:00
|
Бостон – Филадельфия
|3 : 2
|14.01
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|0 : 6
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 2
|14.01
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|3 : 2
|14.01
|03:30
|
Детройт – Виннипег
|0 : 3
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|1 : 4
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|2 : 1
|14.01
|04:30
|
Чикаго – Монреаль
|- : -
|14.01
|05:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|14.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|- : -
|14.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|24
|И
|КН
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|28
|1.91
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|21
|2.09
|
|
Джек Кэмпбелл
Торонто
|27
|2.1