Бучневич признан первой звездой матча с «Анахаймом»

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (6:2).

27-летний россиянин набрал 5 (2+3) очков. Второй звездой признан форвард Роберт Томас, набравший 3 (1+2) очка. Третья звезда — защитник Тори Крюг, который забил один гол.

В текущем сезоне Бучневич провел 12 матчей в НХЛ, в которых набрал 11 (4+7) очков.