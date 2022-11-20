Малкин признан второй звездой матча «Виннипег» — «Питтсбург»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:0). Он отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Первой звездой стал голкипер «Пингвинз» Тристан Джарри, на третьем месте форвард «Джетс» Марк Шайфли.

«Питтсбург» с 19 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Виннипег» с 21 очком — на четвертой строчке Запада.