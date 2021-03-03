Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Баффало» (3:2). Все трое были выбраны из состава победившей команды.

Первой звездой стал российский нападающий Павел Бучневич, забросивший одну шайбу и сделавший голевую передачу. Второй звездой признан защитник Адам Фокс, отметившийся двумя голевыми передачами. Замкнул тройку Крис Крайдер, забросивший одну шайбу.