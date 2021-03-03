НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бучневич признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Баффало»

05:56
2 марта. «Рейнджерс» — «Баффало» — 3:2. Павел Бучневич празднует гол. Фото nhl.com
2 марта. «Рейнджерс» — «Баффало» — 3:2. Павел Бучневич празднует гол. Фото nhl.com
Теги:

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Баффало» (3:2). Все трое были выбраны из состава победившей команды.

Первой звездой стал российский нападающий Павел Бучневич, забросивший одну шайбу и сделавший голевую передачу. Второй звездой признан защитник Адам Фокс, отметившийся двумя голевыми передачами. Замкнул тройку Крис Крайдер, забросивший одну шайбу.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир