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НХЛ, расписание и результаты матчей 3 марта: «Питтсбург» — «Филадельфия» и другие игры

21:00
Евгений Малкин. Фото USA Today Sports
Евгений Малкин. Фото USA Today Sports
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3 марта пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Питтсбург» Евгения Малкина сыграет с «Филадельфией» и другие встречи.

«Питтсбург» — «Филадельфия» (03.00 — по мск)

«Монреаль» — «Оттава» (03.00)

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» (03.00)

«Рейнджерс» — «Баффало» (03.00)

«Коламбус» — «Детройт» (03.00)

«Виннипег» — «Ванкувер» (04.00)

«Нэшвилл» — «Каролина» (04.00)

«Даллас» — «Тампа-Бэй» (04.30)

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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