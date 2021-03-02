НХЛ, расписание и результаты матчей 3 марта: «Питтсбург» — «Филадельфия» и другие игры
21:00
3 марта пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Питтсбург» Евгения Малкина сыграет с «Филадельфией» и другие встречи.
«Питтсбург» — «Филадельфия» (03.00 — по мск)
«Нью-Джерси» — «Айлендерс» (03.00)
«Рейнджерс» — «Баффало» (03.00)
«Коламбус» — «Детройт» (03.00)
«Виннипег» — «Ванкувер» (04.00)
«Нэшвилл» — «Каролина» (04.00)
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