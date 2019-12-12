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Брюс Кэссиди: «Бостон» легко мог выиграть у «Вашингтона»

09:58
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Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение от «Вашингтона» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

— Послушайте, мы все расстроены, но как тренеру мне нравится, что 60 минут прошли лучше, чем в некоторых других матчах, — цитирует главного тренера «Бостона» официальный сайт команды. — Мы в игре. Мы очень легко могли выиграть матч. Две или три вещи, вероятно, изменили бы это. Я думаю, что приближаемся к тому, где хотим быть

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