Брюс Кэссиди: «Бостон» легко мог выиграть у «Вашингтона»

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение от «Вашингтона» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

— Послушайте, мы все расстроены, но как тренеру мне нравится, что 60 минут прошли лучше, чем в некоторых других матчах, — цитирует главного тренера «Бостона» официальный сайт команды. — Мы в игре. Мы очень легко могли выиграть матч. Две или три вещи, вероятно, изменили бы это. Я думаю, что приближаемся к тому, где хотим быть

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков