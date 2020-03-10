Бретт Коннолли: «Флориде» надо абстрагироваться от шума и проявить свои лучшие качества"

Форвард «Флориды» Бретт Коннолли поделился впечатлениями после матча с «Сент-Луисом» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ. В этой игре он забросил решающую шайбу.

— Важнейшая победа для нашей команды, — цитирует Коннолли официальный сайт лиги. — Сейчас — лучшее время года. Большое давление. Но мы много работаем, чтобы добиться места в плей-офф. В это время года все находят в себе дополнительные резервы. Мы почти там. Надо просто абстрагироваться от шума, проявлять свои лучшие качества и посмотреть, что случится.

«Флорида» занимает десятое место в Восточной конференции, имея в активе 78 очков