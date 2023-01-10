Бретт Халл вспомнил, как легендарный защитник Челиос ломал клюшку Дацюка на тренировках «Детройта»
Американский хоккеист Бретт Халл рассказал о том, как игроки «Детройта» играли в собачку на тренировках.
«Игра в собачку на тренировках? Это всегда заканчивалось тем, что Челли ломал клюшку Павла (Павла Дацюка. — Прим. «СЭ») пополам», — приводит The Athletic слова Халла.
Халл выступал за «Детройт» с 2001 по 2004 год. Всего в НХЛ он забил 741 гол и занимает пятое место в списке лучших снайперов североамериканской лиги. Его одноклубникном был Крис Челиос, который входит в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ по мнению самой лиги.
Дацюк был игроком «Детройта» с 2001 по 2016 год. Он занимает 6-е место по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ (918).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|40
|25
|15
|57
|2
|Нью-Джерси
|40
|25
|15
|53
|3
|Вашингтон
|43
|23
|20
|52
|4
|Рейнджерс
|41
|22
|19
|51
|5
|Питтсбург
|39
|20
|19
|46
|6
|Айлендерс
|41
|22
|19
|46
|7
|Филадельфия
|41
|16
|25
|39
|8
|Коламбус
|39
|12
|27
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|32
|8
|68
|2
|Торонто
|41
|25
|16
|57
|3
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|49
|4
|Баффало
|38
|20
|18
|42
|5
|Флорида
|41
|18
|23
|40
|6
|Детройт
|38
|16
|22
|39
|7
|Оттава
|40
|18
|22
|39
|8
|Монреаль
|41
|16
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|41
|24
|17
|54
|2
|Виннипег
|40
|26
|14
|53
|3
|Миннесота
|39
|22
|17
|47
|4
|Нэшвилл
|39
|19
|20
|44
|5
|Колорадо
|38
|20
|18
|43
|6
|Сент-Луис
|41
|20
|21
|43
|7
|Аризона
|39
|13
|26
|31
|8
|Чикаго
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|44
|24
|20
|54
|3
|Сиэтл
|39
|23
|16
|50
|4
|Калгари
|41
|19
|22
|46
|5
|Эдмонтон
|42
|21
|21
|45
|6
|Ванкувер
|39
|17
|22
|37
|7
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|32
|8
|Анахайм
|41
|12
|29
|28
|10.01
|03:00
|
Баффало – Филадельфия
|0 : 4
|10.01
|03:30
|
Монреаль – Сиэтл
|0 : 4
|10.01
|03:30
|
Оттава – Нэшвилл
|0 : 3
|10.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|6 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|57
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|34
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|38
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|16
|2.24