Легенда НХЛ Халл: «Дацюк много обыгрывал? Ему больше нравилось унижать соперников»

Легендарный нападающий НХЛ Бретт Халл рассказал о совместном выступлении с российским форвардом Павлом Дацюком за «Детройт».

«Я никогда не мог злиться на этого паренька. Он был так хорош во всех аспектах игры. Дацюк много обыгрывал? Иногда ему больше нравилось унижать парней», — приводит слова Халла The Athletic.

Халл выступал за «Детройт» с 2001 по 2004 год. Всего в НХЛ он забил 741 гол и занимает пятое место в списке лучших снайперов североамериканской лиги.

Дацюк играл за «Детройт» с 2001 по 2016 год. Он занимает 6-е место по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ (918). Россиянин является олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2012 года и двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008).