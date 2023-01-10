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Сегодня, 11:10

Легенда НХЛ Халл: «Дацюк много обыгрывал? Ему больше нравилось унижать соперников»

Виталий Косик
Корреспондент
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Павел Дацюк.
Фото Global Look Press

Легендарный нападающий НХЛ Бретт Халл рассказал о совместном выступлении с российским форвардом Павлом Дацюком за «Детройт».

«Я никогда не мог злиться на этого паренька. Он был так хорош во всех аспектах игры. Дацюк много обыгрывал? Иногда ему больше нравилось унижать парней», — приводит слова Халла The Athletic.

Халл выступал за «Детройт» с 2001 по 2004 год. Всего в НХЛ он забил 741 гол и занимает пятое место в списке лучших снайперов североамериканской лиги.

Дацюк играл за «Детройт» с 2001 по 2016 год. Он занимает 6-е место по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ (918). Россиянин является олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2012 года и двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008).

Павел Дацюк
ХК Детройт Ред Уингз
Бретт Халл
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1 Каролина 40 25 15 57
2 Нью-Джерси 40 25 15 53
3 Вашингтон 43 23 20 52
4 Рейнджерс 41 22 19 51
5 Питтсбург 39 20 19 46
6 Айлендерс 41 22 19 46
7 Филадельфия 41 16 25 39
8 Коламбус 39 12 27 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 41 25 16 57
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 38 20 18 42
5 Флорида 41 18 23 40
6 Детройт 38 16 22 39
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 41 16 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 41 24 17 54
2 Виннипег 40 26 14 53
3 Миннесота 39 22 17 47
4 Нэшвилл 39 19 20 44
5 Колорадо 38 20 18 43
6 Сент-Луис 41 20 21 43
7 Аризона 39 13 26 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 44 24 20 54
3 Сиэтл 39 23 16 50
4 Калгари 41 19 22 46
5 Эдмонтон 42 21 21 45
6 Ванкувер 39 17 22 37
7 Сан-Хосе 41 12 29 32
8 Анахайм 41 12 29 28
Результаты / календарь
31.12
1.01
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10.01 03:00
Баффало – Филадельфия
 0 : 4
10.01 03:30
Монреаль – Сиэтл
 0 : 4
10.01 03:30
Оттава – Нэшвилл
 0 : 3
10.01 06:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 6 : 3
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 57
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 34
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

38 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 26 1.87
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 17 2.20
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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