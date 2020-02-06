«Бостон» продлил победную серию, обыграв «Чикаго»

«Чикаго» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). Для «Брюинз» это пятая победа кряду. «Блэкхокс» проиграли вторую встречу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Бостон» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дебринкэт — 13 (бол., Дак, Кейн), 26:50 — 1:0. Керали — 5 (Гржельчик, Бьорк), 32:49 — 1:1. Макэвой — 1 (Дебраск, Крейчи), 61:19 — 1:2.

Вратари: Ленер — Галак.

Штраф: 18 — 10.

Броски: 22 (5+8+9+0) — 40 (16+11+11+2).

6 февраля. Чикаго. United Center.