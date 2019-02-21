"Бостон" продлил победную серию до 6 матчей, обыграв "Вегас"

В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ "Бостон" переиграл в серии буллитов "Вегас" со счетом 3:2.

Основное время поединка завершилось со счетом 2:2. У "Бостона" отличились форварды Джейк Дебраск и Брэд Маршан, а в составе "Вегаса" шайбы забросили нападающий Райлли Смит и защитник Нейт Шмидт. Решающий буллит у "мишек" оказался на счету форвард Дэвид Бэкес.

Благодаря этой победе, "Бостон" укрепился на второй строчке Восточной конференции, набрав 76 очков в 60 поединках.

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"Вегас Голден Найтс" - "Бостон Брюинз" - 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дебраск - 19 (Крейчи, Кулман), 11:17 - 0:1. Смит - 10 (Икин, Меррилл), 18:24 - 1:1. Маршан - 24 (Хейнен, Макэвой), 41:09 - 1:2. Шмидт - 7 (Смит, Маршессо), 41:36 - 2:2.

Победный буллит: Бэкес.

Вратари: Флери - Галак.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 33 (10+12+8+3) - 27 (6+8+12+1).

Наши: - - -.

21 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.

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