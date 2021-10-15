«Бостон» подписал восьмилетний контракт с Макэвоем

«Бостон» подписал новый контракт с защитником Чарли Макэвоем, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на восемь лет.

Кэпхит (среднегодовая зарплата) составит 9,5 миллиона долларов в год. Общая сумма контракта — 76 миллионов. Соглашение вступит в силу следующего сезона.

«Бостон» выбрал Макэвоя на драфте-2016 под общим четвертым номером. С тех пор 23-летний игрок провел в НХЛ 235 матчей и набрал 122 (24+98) очка.