Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути поделился впечатлениями от игра форварда Владимира Ткачева в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (6:2).

«Ткачев — мастеровитый игрок, у него отличное видение площадки. Он привносит в нашу игру что-то такое, чего у нас не было раньше. Он хитрый», — приводит слова Даути журналист Джон Ховен.

26-летний россиянин в дебютном матче НХЛ за «Кингз» оформил две результативные передачи.

«Лос-Анджелес» и «Вегас» имеют по два очка. В предыдущей встрече «рыцари» обыграли «Сиэтл» (4:3).