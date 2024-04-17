«Бостон» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

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«Бостон» и «Оттава» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Бостоне 17 апреля и завершилась победой гостей — 3:1.

Видео лучших моментов матча «Бостон» — «Оттава» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Бостон» с 109 очками идет на 4-й строчке в Восточной конференции. «Оттава» занимает 14-е место — 78 очков.