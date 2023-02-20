Дубль Пастрняка принес «Бостону» победу над «Оттавой»
«Бостон» победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.
Дубль в составе «Мишек» оформил нападающий Давид Пастрняк. Он сал вторым игроком в нынешнем сезоне, который преодолел отметку в 40 голов.
Пастрняк (41 гол) занимает второе место в списке снайперов, уступая только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (42 гола).
«Бостон» выиграл четвертый матч подряд и уверенно занимает первое место на Востоке (91 очко).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Оттава» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Дебраск — 18 (Маршан, Макэвой), 15:09 — 1:0. Жиру — 23 (Гэмбрелл), 19:30 — 1:1. Пастрняк — 40 (Макэвой, Крейчи), 37:06 — 2:1. Пастрняк — 41 (Макэвой), 52:10 — 3:1.
Вратари: Ульмарк — Мандолезе (57:12).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 32 (10+14+8) — 31 (13+10+8).
Наши: — - Зайцев (15.47/0/-2), Зуб (20.10/1/-1).
20 февраля. Бостон. TD Garden.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|37
|18
|82
|2
|Нью-Джерси
|56
|37
|19
|79
|3
|Рейнджерс
|56
|33
|23
|75
|4
|Питтсбург
|55
|27
|28
|63
|5
|Айлендерс
|59
|28
|31
|63
|6
|Вашингтон
|58
|28
|30
|62
|7
|Филадельфия
|57
|22
|35
|54
|8
|Коламбус
|57
|18
|39
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|43
|13
|91
|2
|Торонто
|57
|34
|23
|76
|3
|Тампа-Бэй
|55
|35
|20
|73
|4
|Флорида
|60
|29
|31
|64
|5
|Баффало
|54
|28
|26
|60
|6
|Детройт
|55
|26
|29
|60
|7
|Оттава
|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
|56
|23
|33
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|56
|34
|22
|69
|3
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|56
|30
|26
|65
|5
|Нэшвилл
|54
|26
|28
|58
|6
|Сент-Луис
|56
|26
|30
|55
|7
|Аризона
|57
|20
|37
|49
|8
|Чикаго
|55
|18
|37
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|56
|34
|22
|72
|2
|Лос-Анджелес
|57
|32
|25
|71
|3
|Сиэтл
|56
|32
|24
|70
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|68
|5
|Калгари
|56
|26
|30
|63
|6
|Ванкувер
|56
|22
|34
|48
|7
|Сан-Хосе
|57
|17
|40
|45
|8
|Анахайм
|57
|17
|40
|41
|21.02
|00:00
|
Калгари – Филадельфия
|- : -
|21.02
|00:00
|
Сан-Хосе – Сиэтл
|- : -
|21.02
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|- : -
|21.02
|03:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|82
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|79
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|25
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20