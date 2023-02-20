«Флорида» победила в овертайме «Анахайм», Куликов забил гол

«Флорида» победила в овертайме «Анахайм» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Автором победной шайбы стал нападающий «Пантер» Картер Верхаг.

Одну из шайб в составе «Дакс» забросил российский защитник Дмитрий Куликов.

Отметим, что в составе «Флориды» также отличились братья Эрик и Марк Стаалы.

Российский голкипер «Пантрез» Сергей Бобровский отразил 20 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Мактавиш — 13 (Куликов, Джонс), 11:46 — 0:1. Ватрано — 15 (бол., Шаттенкирк, Клингберг), 15:20 — 0:2. Э. Стаал — 11 (Гудас), 22:12 — 1:2. М. Стаал — 2 (Ткачак, Луостаринен), 37:23 — 2:2. Куликов — 3 (Клингберг), 52:51 — 2:3. Ломберг — 8 (Форслинг, Казинс), 54:09 — 3:3. Верхэге — 30 (Луостаринен, Ткачак), 61:42 — 4:3.

Вратари: Бобровский — Гибсон.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 54 (16+14+22+2) — 30 (15+10+5+0).

Наши: Денисенко (4.10/1/0) — Куликов (21.42/2/+2).

20 февраля. Майами. FLA Live Arena.