«Флорида» победила в овертайме «Анахайм», Куликов забил гол
«Флорида» победила в овертайме «Анахайм» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Автором победной шайбы стал нападающий «Пантер» Картер Верхаг.
Одну из шайб в составе «Дакс» забросил российский защитник Дмитрий Куликов.
Отметим, что в составе «Флориды» также отличились братья Эрик и Марк Стаалы.
Российский голкипер «Пантрез» Сергей Бобровский отразил 20 бросков по своим воротам.
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«Флорида» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Мактавиш — 13 (Куликов, Джонс), 11:46 — 0:1. Ватрано — 15 (бол., Шаттенкирк, Клингберг), 15:20 — 0:2. Э. Стаал — 11 (Гудас), 22:12 — 1:2. М. Стаал — 2 (Ткачак, Луостаринен), 37:23 — 2:2. Куликов — 3 (Клингберг), 52:51 — 2:3. Ломберг — 8 (Форслинг, Казинс), 54:09 — 3:3. Верхэге — 30 (Луостаринен, Ткачак), 61:42 — 4:3.
Вратари: Бобровский — Гибсон.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 54 (16+14+22+2) — 30 (15+10+5+0).
Наши: Денисенко (4.10/1/0) — Куликов (21.42/2/+2).
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