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13 января, 23:53

Более 800 школьников пришли на тренировку «Вашингтона» посмотреть на Овечкина

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

13 января хоккеисты «Вашингтона» провели очередную тренировку. От прочих занятий эту тренировку отличало то, что ее специально посетили более 800 школьников, сообщает пресс-служба клуба.

Во время занятия дети, которые представляют учебные заведения округа Арлингтон, скандировали имя капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и активно поддерживали российского игрока.

В нынешнем сезоне 37-летний форвард преодолел отметку в 800 забитых голов в матчах НХЛ.

В нынешнем сезоне капитан «Столичных» отличился 29 раз в 44 матчах. На данный момент Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ с 809 голами, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
4
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И Г
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Эдмонтон

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