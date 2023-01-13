Более 800 школьников пришли на тренировку «Вашингтона» посмотреть на Овечкина

13 января хоккеисты «Вашингтона» провели очередную тренировку. От прочих занятий эту тренировку отличало то, что ее специально посетили более 800 школьников, сообщает пресс-служба клуба.

Во время занятия дети, которые представляют учебные заведения округа Арлингтон, скандировали имя капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и активно поддерживали российского игрока.

В нынешнем сезоне 37-летний форвард преодолел отметку в 800 забитых голов в матчах НХЛ.

В нынешнем сезоне капитан «Столичных» отличился 29 раз в 44 матчах. На данный момент Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ с 809 голами, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).