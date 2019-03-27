Бобровский - вторая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой назван форвард "Эдмонтона" Райан Ньюджент-Хопкинс, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Лос-Анджелесом" (8:4).

Второй звездой стал вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, сделавший шатаут в игре с "Айлендерс" (4:0) и отразил 26 бросков.

Третьей звездой признан нападающий "Анахайма" Сэм Стил, который оформил свой первый хет-трик в НХЛ в матче с "Ванкувером" (5:4).

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