НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бобровский рассказал о впечатляющем сэйве без клюшки в овертайме

06:47
Теги:

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение от «Баффало» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В овертайме голкипер совершил серию впечатляющих сэйвов, оставшись без клюшки.

— Какие-то моменты нам еще надо улучшать, но во втором периоде ребята проявили характер, вернулись в игру, — приводит слова Бобровского FOX Sports. — Сравняли счет за 10 секунд до конца встречи, такие моменты сплачивают команду, заставляют верить друг в друга. К сожалению, не выиграли, но одно очко тоже важно для нас. Мой сэйв без клюшки? Всегда стараешься бороться до конца, остановить броски.

Серия сумасшедших сэйвов оставшегося без клюшки Бобровского в овертайме. Видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир