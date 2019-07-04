Бобровский - про обиду на "Коламбус": "Не вижу смысла копаться в грязном белье"

Российский вратарь Сергей Бобровский, перешедший из "Коламбуса" во "Флориду"​, отметил, что ему было тяжело прощаться с болельщиками "Блю Джекетс". По его словам, у него нет обиды на бывший клуб.

- С каким чувствами расставался с "Коламбусом"? Конечно, семь лет — это серьезный срок, - цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ. - У меня была очень большая любовь с болельщиками, с ними тяжело было прощаться. С ребятами тоже были очень хорошие отношения. Но также я поблагодарил за работу генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена, сказал большое спасибо главному тренеру Джону Торторелле. Я и сам все эти семь лет развивался как игрок и как личность.

Но, поблагодарив всех, перевернул эту страницу и двигаюсь дальше. Обида на руководство "Коламбуса"? Сейчас не вижу смысла копаться в грязном белье. Что было — то было. Уходя, я поблагодарил и болельщиков, и всю организацию "Коламбуса".