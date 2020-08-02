Бобровский отреагировал на поражение «Флориды» от «Айлендерс»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал поражение от «Айлендерс» (1:2) в первом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли. Он отразил 26 бросков из 28.

— Мы должны исходить из этого. Знаем, что «Айлендерс» любят такие игры — плотная оборона, 1:2 — их счет, — приводятся слова голкипера в Twitter журналиста Джеймесона Олива. — В ближайшие два дня у нас будет пара встреч. Тренеры внесут некоторые коррективы, и мы вернемся к работе.