Боб Хартли: «Якупов утром почувствовал, что с ним не совсем все хорошо»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:2).

«Отличный выездной матч. В равных составах мы действовали напористо и очень грамотно, наша реализация большинства сегодня была великолепной. Еще мне понравилось, как ребята принимали решения, находясь под давлением противника. В целом хорошая командная победа.

Наиль Якупов сегодня утром почувствовал, что с ним не совсем все хорошо, доктора с ним поработали, но в итоге сыграть он не смог, поэтому мы его заменили», — приводит слова тренера сайт КХЛ.