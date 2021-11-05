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Боб Хартли: «Якупов утром почувствовал, что с ним не совсем все хорошо»

19:34
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:2).

«Отличный выездной матч. В равных составах мы действовали напористо и очень грамотно, наша реализация большинства сегодня была великолепной. Еще мне понравилось, как ребята принимали решения, находясь под давлением противника. В целом хорошая командная победа.

Наиль Якупов сегодня утром почувствовал, что с ним не совсем все хорошо, доктора с ним поработали, но в итоге сыграть он не смог, поэтому мы его заменили», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/05/492253.html

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Иван Шитик все материалы автора
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