Олимпийский чемпион в составе сборной Канады Кэри Прайс присоединится к «Монреалю» на следующей неделе, сообщает журналист Эрик Энджелс.

Ранее он принял участие в программе НХЛ и профсоюза лиги для помощи игрокам. Подробности и причины участия 34-летнего Прайса в программе не указываются. Но из-за этого он пропустил первый месяц регулярного чемпионата.

Прайс в минувшем сезоне помог «Монреалю» добраться до финала Кубка Стэнли, где «Канадиенс» уступили «Тампе» со счетом 1-4 в серии.

Прайс является обладателем награды лучшем голкиперу НХЛ сезона-2014/15.