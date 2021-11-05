Прайс присоединится к «Монреалю» на следующей неделе
19:27
Олимпийский чемпион в составе сборной Канады Кэри Прайс присоединится к «Монреалю» на следующей неделе, сообщает журналист Эрик Энджелс.
Ранее он принял участие в программе НХЛ и профсоюза лиги для помощи игрокам. Подробности и причины участия 34-летнего Прайса в программе не указываются. Но из-за этого он пропустил первый месяц регулярного чемпионата.
Прайс в минувшем сезоне помог «Монреалю» добраться до финала Кубка Стэнли, где «Канадиенс» уступили «Тампе» со счетом 1-4 в серии.
Прайс является обладателем награды лучшем голкиперу НХЛ сезона-2014/15.
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