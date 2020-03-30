«Боб цепанул какую-то инфекцию все-таки». Панарин пошутил над катанием Бобровского

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал новое видео в сториз своего Instagram. Он показал тренировку голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. Ранее они вместе выступали за «Коламбус».

— Ребята, по ходу Боб цепанул какую-то инфекцию все-таки. Что-то неладное происходит, — пошутил Панарин.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 713 171 человек. Умерших — 33 597, выздоровевших — 148 995. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.