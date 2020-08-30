Блейк Коулмэн: «Василевский был бесподобен»

Форвард «Тампы-Бэй» Блейк Коулмэн высоко оценил игру голкипера команды Андрея Василевского в матче второго раунда плей-офф против «Бостона» (3:1).

«Думаю, дело в обязательствах, которые принял на себя каждый наш игрок, — цитирует Коулмэна официальный сайт НХЛ. — Все мы доверяем партнерам сделать свою работу как надо. Когда ты веришь в то, что партнер все сделает наилучшим образом, то и собственную работу легче выполнять. Защитники хорошо вывозят шайбу из зоны, облегчая работу форвардов. Все блокируют броски. Ребята мощно играют на своем пятаке. И, конечно, Васи все это время был бесподобен».

Василевский сдеалал29 сэйвов в этом матче.