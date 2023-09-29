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Бедард — о дебюте за «Чикаго»: «Думаю, что могу играть намного лучше»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Чикаго» Коннор Бедард поделился впечатлениями от дебюта за команду в предсезонном матче против «Сент-Луиса» (2:1 ОТ).

«Я думаю, что могу играть намного лучше. Мне кажется, что лично я не сыграл великолепно. Очень приятно одержать победу, даже на предсезонке. Нет ничего лучше, чем победа. Я чувствовал себя хорошо, но, думаю, что могу добиться большего», — приводит слова Бедарда официальный сайт НХЛ.

18-летний канадец в дебютной игре за команду отметился двумя результативными передачами.

Бедард был выбран первым номером на драфте НХЛ-2023. В прошлом сезоне Бедард набрал 143 (71+72) очка в 57 матчах Западной хоккейной лиги (WHL) в составе команды «Реджайна Пэтс», став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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