«Сиэтл» обыграл «Ванкувер»

«Сиэтл» переиграл «Ванкувер» в предсезонном матче НХЛ — 3:1. Встреча прошла на «Клаймат Пледж Арене» в Сиэттле.

В составе победителей финский форвард Ээли Толванен оформил дубль, а также одну шайбу забросил Джейкоб Мелансон. Единственный гол «Кэнакс» на счету форварда Конора Гарланда.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. «Сиэтл» в первой встрече сыграет с «Вегасом» (11 октября), а «Ванкувер» встретится с «Эдмонтоном» (12 октября).