Барри Тротц: «Варламов был великолепен»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц после победы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ над «Вашингтоном» отметил игру вратаря Семена Варламова. 31-летний россиянин отразил 36 бросков.

— Он был великолепен, — приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Тротца. — Он сделал важные сэйвы в нужные моменты. У соперника были шансы, они создавали трафик перед воротами, но он достойно сражался.