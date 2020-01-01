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Барри Тротц: «Варламов был великолепен»

13:35
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц после победы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ над «Вашингтоном» отметил игру вратаря Семена Варламова. 31-летний россиянин отразил 36 бросков.

— Он был великолепен, — приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Тротца. — Он сделал важные сэйвы в нужные моменты. У соперника были шансы, они создавали трафик перед воротами, но он достойно сражался.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/

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