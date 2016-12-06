Барри Тротц: "Намерен жестко поговорить с Овечкиным"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц недоволен игрой капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (3:2 ОТ). Специалист намерен провести с нападающим беседу о его поведении на льду.
Отметим, что во время этой встречи форвард получил две минуты штрафного времени. В последних трех играх 31-летний россиянин заработал 10 минут штрафа.
- Овечкин является лидером "Вашингтона" и не может так часто зарабатывать удаления, - приводит NBC Sports слова Тротца. – Я намерен жестко поговорить с ним об этом.
Индисс
Werewolf... Овечкин-любимая игрушка грека и НИКОГДА он добровольно её не лишится1
23:48 6 декабря
Индисс
Werewolf.... Овечкин в ооооочень близкой дружбе с владельцем )))) Побежит плакаться, что лысый обматерил его в раздевалке? ))))))===============Знаешь-это тот случай когда бегать и самому наушничать не надо.У грека Овца любимая игрушка и он никогда добровольно с ней не расстанеся. Мне кажется,что контракт Овечкина по срокам и величине суммы был беспрецендентен для русских игроков. Да и не только русских и это говорит о многом! Кроме того немалую роль во взаимоотношениях с Леонсисом играет семья Алекса,ну ты понимаешь кто и как.Так что для побития рекордов Грецки у него времени в этой команде будет предостаточо,имхо!
23:31 6 декабря
Упёртый русский
Оборотень. Ну ты наконец-то допёр, что Уэйн Грецки не являлся по определению лучшим снайпером НХЛ всех времён? Пока 1. Бобби Халл 2. Саша Овечкин (по дополнительным показателям) 3. Фил Эспозито (Играй в его время в НХЛ Харламов, Петров или Михайлов, Фил бы был в списке пониже) 4-5. Горди Хоу и Уэйн Грецки... Абсолютное количество шайб - совершенно левый критерий, не у всех в соперниках были микки-маусы!
23:06 6 декабря
Werewolf
Индисс А вот такой бредовый сценарий на сезон для вошиков: Движуха в ТШ и клубе уже идёт-надо срочно капитана реанимировать,а как?Неплохая идея "подрабатывать" на пятаке,но при этом "пушка ЛКВ" ржавеет! Оши подводит и приходится терпеть и ждать! Требуется создать по личному требованию Алекса ещё более удобнейшее звено и молится всем... В случае непопадания в плоф -Тротц- на выход,а Алекс продолжит штурмовать рекоды Гретцки в этом клубе до 60-такая у него миссия на этой планете. Семью не трогать-это святое!_______Если тренера уволят, то на примере комментов про Сида можно сказать что Овечкин в ооооочень близкой дружбе с владельцем )))) Побежит плакаться, что лысый обматерил его в раздевалке? ))))))
22:49 6 декабря
Werewolf
Русские нагнут весь ми Werewolf Ты уныл... Бери пример с Веселого и Чмоки - тем хватает ума вбросить и убежать от дискуссий. А когда не хватает - получается малаша))______А по существу вопроса ответить нечего, нагнутая? Взял пример с чмоки и веселого? Убегаешь? ))))))))))))
22:46 6 декабря
Упёртый русский
Ха-ха-ха! Буря в стакане воды! Новость то читали? Тротц намерен поговорить с Ови о ЕГО УДАЛЕНИЯХ, НЕ БОЛЕЕ! По игре то больших вопросов нет! Подумаешь, до Нового года у Сани не особо прёт (хотя пару туров назад его хет-трик вспоминается). Сейчас для ВК и АО это - далеко не главное, ждём весны! Хотя Бобби Халла и хотелось бы подвинуть в сторону в борьбе за звание лучшего снайпера НХЛ на все времена, но чует моё сердце, что для Санька сейчас главное - КС! Всё остальное сейчас его интересует, скажем мягко, слабее...
22:32 6 декабря
Индисс
А вот такой бредовый сценарий на сезон для вошиков: Движуха в ТШ и клубе уже идёт-надо срочно капитана реанимировать,а как?Неплохая идея "подрабатывать" на пятаке,но при этом "пушка ЛКВ" ржавеет! Оши подводит и приходится терпеть и ждать! Требуется создать по личному требованию Алекса ещё более удобнейшее звено и молится всем... В случае непопадания в плоф -Тротц- на выход,а Алекс продолжит штурмовать рекоды Гретцки в этом клубе до 60-такая у него миссия на этой планете. Семью не трогать-это святое!
17:27 6 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Werewolf Ты уныл... Бери пример с Веселого и Чмоки - тем хватает ума вбросить и убежать от дискуссий. А когда не хватает - получается малаша))
17:15 6 декабря
Werewolf
Русские нагнут весь ми Werewolf Тупень - дальше первого раунда это и значит, что кроме первого раунда побед нет_______Чурка нерусская. Спроси любого НОРМАЛЬНОГО РУССКОГО человека что означают слова "не прошел дальше первого раунда". ЛЮБОЙ тебе скажет - это означает, что чувак остановился и проиграл первый раунд. Потому что ДАЛЬШЕ первого раунда идет ВТОРОЙ. И Троц в нем был, т.е. первый раунд ПРОШЕЛ. Ты сам по национальности кто? Или просто в школе искурил учебник по русскому языку???? То то я смотрю, и с аналитикой у тебя швах, и с логикой непорядок........
16:59 6 декабря
ЮКИ
раньше всё больше на комсомольское собрание вызывали!может,и вашикам внедрить подобную практику?
16:05 6 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Овечкин как хоккеист кончился. Всё, тушите свет! Русских в лиге нормальных не осталось. Выхухолева сделала свое ведьмино дело
14:32 6 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Werewolf Тупень - дальше первого раунда это и значит, что кроме первого раунда побед нет
14:31 6 декабря
Монте-Кристо (Мститель) .
kosyr4................... Тролль, купи мозги на рынке. Чтобы не троллить тупо. А что-то умное написать.
14:23 6 декабря
kosyr4
монте кристо-дурень детский а троца-вон -лысое позорище
14:00 6 декабря
Werewolf
Русские нагнут весь ми Ты кто такой?? За 20 лет дальше первого раунда ни разу не прошел, лысое позорище______Ты кто такой, ни одно твое "аналитическое" предсказание не сбылось ))))))) Даже здесь и то накосячил. В прошлом году во второй раунд данный тренер вышел.
13:56 6 декабря
Монте-Кристо (Мститель) .
Werewolf ...................... Да, Юхансон лучше Овечкина. Но тоже никакой. Вся команда никакая. В том числе и Бэкстрем. Причем, если в начале регулярки они еще более-менее терпимо смотрелись. То теперь все пустое место. Единственное исключение - вратарь Холтби. Главная проблема - нет командной игры. Они в зону соперника разучились входить.
13:30 6 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Ты кто такой?? За 20 лет дальше первого раунда ни разу не прошел, лысое позорище
13:26 6 декабря
Werewolf
Монте-Кристо (Мститель) . Werewolf.................... До голов и кроме голов, Юхансона на льду не было видно. Конечно, забил, исправился. Но ему по сути повезло. Первый гол - дело случая. Клюшку подставил. Второй - изумительная передача Орлова. Кстати, в первом периоде Орлов отдал аналогичную на Кузнецова. Но тот, как всегда, не забил. Еще по финалу Кубка Гагарина Трактора с Динамо понял, что Кузнецов не снайпер. С броском у парня проблемы.Моменты создает, часто сам себе, но забить не может. Кстати, спасибо ему за это в том финале._____________Я не смотрю за вашиками и сужу по стате: Овечкин очков - 18, полезность -1, штрафных минут 22, процент реализации бросков 12,6, игровое время 18,56...........Йохансон - очков - 18, полезность +6, штрафных минут 4, процент реализации бросков 25,6 (лучший в команде), игровое время 17,43.......так в каком компоненте его ругать то? Бекстрем, Йохансен на данный момент лучшие полевые игроки вашиков. Если их ругать, то остальных вообще казнить нужно, включая и Овечкина.
13:15 6 декабря
КубокЛучшийМира
mike-, Что то я не понял, с какого перепугу на Юханссона то наезжать? Парень в этом сезоне неплохо играет. И уж точно лучше, чем Овечкин! Повезти, конечно, может один-другой конкретный матч, но он то на определённом, скажем так, среднем отрезке сезона, набрал очков столько же сколько и Саня, при этом ещё и за меньшее игровое время. Показатель полезности один из лучших в команде, значит и в обороне успевает отрабатывать, плюс практически не удаляется (я бы удалённым игрокам вообще минус добавлял в полезность), в отличии от Овечкина. Забил всего на один гол меньше признанного снайпера, при этом затратив на это и бросков меньше в два раза (а действительно какие критерии к званию "снайпер"))) ). А вот, кстати, победных голов и голов в ОТ даже больше забил... Короче, Юханссон, как раз, чуть ли не единственный, кто прибавил во всех компонентах, относительно себя самого прошлогоднего! Всё остальное лирика...
12:55 6 декабря
Монте-Кристо (Мститель) .
Werewolf.................... До голов и кроме голов, Юхансона на льду не было видно. Конечно, забил, исправился. Но ему по сути повезло. Первый гол - дело случая. Клюшку подставил. Второй - изумительная передача Орлова. Кстати, в первом периоде Орлов отдал аналогичную на Кузнецова. Но тот, как всегда, не забил. Еще по финалу Кубка Гагарина Трактора с Динамо понял, что Кузнецов не снайпер. С броском у парня проблемы.Моменты создает, часто сам себе, но забить не может. Кстати, спасибо ему за это в том финале.
12:00 6 декабря
Werewolf
mike- Команда раскисает, Овечкин прибавляет в жесткости чтоб хоть как-то завести игроков, естественно получает удаления, сегодня кстати удаление было левейшее на нем, он просто слегка коснулся игрока. В целом он единственный кто тянет хоть как-то и Тротц хоть и ругает, но уверен только лишь как капитана, и в лице него мессадж адресован всей команде, а конкретно Бураковски, Йохансону и к сожалению Кузнецову все трое просто отбывают номер, выспыхивая лишь периодисески хоть и числятся игроками 1-2 троек, а толку даже от игроков низших троек больше. Даже деревянный Бигл последнее время смотрится на их фоне как суперстар________Йохансон так то игру затащил сегодня
11:45 6 декабря
Werewolf
Крым наш! Ню..ню )))) Вашингтон на Овечкине зарабатывает колоссальные деньги. Саша получает мало времени, мало забивает, относительно себя самого ))) поэтому нервничает. Так что маячит убыток. Вопрос: кого выберет владелец? Ответ: явно не тренера. Потому, что это плохо для бизнеса._____Посмотри на последние 3 матча сколько овечкин получает времени.
11:44 6 декабря
Монте-Кристо (Мститель) .
mike-.................. В том то и дело, что жесткости у Овечкина не стало. По сравнению с ним прежним. Квашня на льду. Раньше, когда команда проигрывала, то Саня начинал рвать и метать. От него игроки соперника отскакивали, как горох от стены. Мощь и скорость. И команда вся прибавляла, глядя на капитана. Он своей активностью менял ход игры. Теперь ни мощи, ни скорости. Жижа безвольная. А сама игра Вашингтона - броуновское движение. Хаос. Ни грамма ума, одна тупая беготня. В зону соперника два периода войти не могут. Даже броски у Сани в последних матчах вялые. У мужика сил на броски не стало ?! Пора ему в любители подаваться, как Аршавину. И из капитанов вон !
11:41 6 декабря
.BattleFish.
и в лице него мессадж адресован всей команде, а конкретно Бураковски, Йохансону и к сожалению Кузнецову все трое просто отбывают номер------------эти отбывающие номер сегодня забросили гол в овере, только вместо дураковски там был орлов!)
11:16 6 декабря
.BattleFish.
Как только тренер вшей собирается бороться за КС и начинает строить команду по этому пути, сразу выезжают какие то проблемы с Овечкиным, в виде сокращения игрового времени, жесткие разговоры, снижение КПД и недовольство Саши!)))
11:14 6 декабря
.BattleFish.
Барри, не говни на Сашу, для yahoo fantesy это очень даже полезно!)
11:12 6 декабря
mike-
Команда раскисает, Овечкин прибавляет в жесткости чтоб хоть как-то завести игроков, естественно получает удаления, сегодня кстати удаление было левейшее на нем, он просто слегка коснулся игрока. В целом он единственный кто тянет хоть как-то и Тротц хоть и ругает, но уверен только лишь как капитана, и в лице него мессадж адресован всей команде, а конкретно Бураковски, Йохансону и к сожалению Кузнецову все трое просто отбывают номер, выспыхивая лишь периодисески хоть и числятся игроками 1-2 троек, а толку даже от игроков низших троек больше. Даже деревянный Бигл последнее время смотрится на их фоне как суперстар
10:57 6 декабря
Монте-Кристо (Мститель) .
Ногами его, ногами. И по роже, по тупой и наглой, беззубой роже ! И дело не только в удалениях. Пускай Шубскую через океан выпнет. Мешает простипома делу, явно мешает. Парню от ее присутствия крышу сносит. Не до хоккея ему. И на хоккей сил не остается. В трех последних играх худший игрок в команде. Даже в большинстве Вашингтон по сути играет 4 на 4. А при игре в равных составах по сути в меньшинстве, когда на льду Овечкин. Он потихоньку в дегенерата Аршавина превращается.
10:37 6 декабря
Крым наш!
Ню..ню )))) Вашингтон на Овечкине зарабатывает колоссальные деньги. Саша получает мало времени, мало забивает, относительно себя самого ))) поэтому нервничает. Так что маячит убыток. Вопрос: кого выберет владелец? Ответ: явно не тренера. Потому, что это плохо для бизнеса.
10:32 6 декабря
Werewolf
Хана тренеру ))))) Уволят ))))
10:05 6 декабря