Барри Тротц: "Намерен жестко поговорить с Овечкиным"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц недоволен игрой капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (3:2 ОТ). Специалист намерен провести с нападающим беседу о его поведении на льду.

Отметим, что во время этой встречи форвард получил две минуты штрафного времени. В последних трех играх 31-летний россиянин заработал 10 минут штрафа.

- Овечкин является лидером "Вашингтона" и не может так часто зарабатывать удаления, - приводит NBC Sports слова Тротца. – Я намерен жестко поговорить с ним об этом.