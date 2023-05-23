Барков получил повреждение в третьем матче серии с «Каролиной»

Форвард «Флориды» Александр Барков получил повреждение в третьем матче финальной серии Восточной конференции НХЛ против «Каролины».

27-летний финн столкнулся в первом периоде с форвардом «Харрикейнз» Джеком Друри и не вернулся на лед.

Барков занял второе место по результативности «Флориды» в регулярном чемпионате, набрав 78 (23+55) очков в 68 матчах. В 14 играх плей-офф он набрал 12 (4+8) очков.