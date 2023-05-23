Бобровский выйдет в старте «Флориды» на третий матч с «Каролиной»

«Флорида» в третьем матче финальной серии Восточной конференции НХЛ примет «Каролину».

В воротах «Пантерз» с первых минут сыграет российский голкипер Сергей Бобровский.

В текущем плей-офф 34-летний россиянин провел 12 матчей, в которых пропустил 30 шайб при 93,1 процента отраженных бросков.

Счет в серии 2-0. Третий матч пройдет сегодня и начнется в 3.00 мск.