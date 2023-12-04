Барабанов выведен из списка травмированных «Сан-Хосе», Кныжов отправлен в АХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Помимо, 29-летнего россиянина, который восстановился после перелома пальца, в состав вернулся защитник Ян Рутта. Защитник Николай Кныжов переведен в фарм-клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракуда».

В текущем сезоне Барабанов провел 6 матчей в НХЛ и не набрал результативных баллов.