Барабанов выведен из списка травмированных «Сан-Хосе», Кныжов отправлен в АХЛ
Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба.
Помимо, 29-летнего россиянина, который восстановился после перелома пальца, в состав вернулся защитник Ян Рутта. Защитник Николай Кныжов переведен в фарм-клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракуда».
В текущем сезоне Барабанов провел 6 матчей в НХЛ и не набрал результативных баллов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|22
|17
|5
|35
|2
|Каролина
|23
|14
|9
|29
|3
|Вашингтон
|21
|12
|9
|26
|4
|Айлендерс
|23
|10
|13
|26
|5
|Филадельфия
|24
|12
|12
|26
|6
|Питтсбург
|23
|11
|12
|24
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|25
|8
|17
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|23
|16
|7
|35
|2
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|3
|Детройт
|23
|13
|10
|29
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|25
|10
|15
|25
|6
|Монреаль
|24
|10
|14
|23
|7
|Баффало
|24
|10
|14
|22
|8
|Оттава
|19
|9
|10
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|23
|15
|8
|32
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|31
|3
|Виннипег
|23
|13
|10
|28
|4
|Аризона
|23
|12
|11
|26
|5
|Сент-Луис
|23
|12
|11
|25
|6
|Нэшвилл
|23
|11
|12
|22
|7
|Миннесота
|22
|8
|14
|20
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|16
|9
|36
|2
|Ванкувер
|25
|16
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|24
|10
|14
|23
|5
|Сиэтл
|25
|8
|17
|22
|6
|Анахайм
|24
|10
|14
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|24
|6
|18
|14
Результаты / календарь
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4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
|4.12
|02:00
|
Рейнджерс – Сан-Хосе
|- : -
|4.12
|03:00
|
Бостон – Коламбус
|- : -
|4.12
|03:00
|
Баффало – Нэшвилл
|- : -
|4.12
|04:00
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|24
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|23
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|25
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|25
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|22
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
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