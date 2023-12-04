«Миннесота» — «Чикаго»: видеообзор матча

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Уайлд» дубль оформил Марко Росси, Матс Цукарелло набрал 3 (1+2) очка, еще один гол забил Мэттью Болди, Кирилл Капризов отметился результативной передачей. У «Блэкхокс» единственную шайбу забросил Тэйлор Реддиш.

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