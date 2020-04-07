Барабанов рассказал, когда он решил отправиться в НХЛ

Новичок «Торонто» форвард Александр Барабанов рассказал, когда у него появилась мысль перебраться в НХЛ. Ранее он выступал за СКА.

«После чемпионата мира-2018 в Копенгагене я подписал контракт на два года со СКА, — цитирует Барабанова официальный сайт НХЛ. — И уже тогда думал, что это будет последний договор в России. Если меня позовут, то я поеду в НХЛ в любом случае. Когда есть интерес, то хочется начать новый этап в жизни. Если так посмотреть, я никуда из Питера далеко не уезжал. Только в высшую лигу в Кондопогу.

На самом деле, я об НХЛ много не думал. Старался проявлять себя здесь и сейчас в Питере. Надо играть хорошо, совершенствовать свою игру. Разумеется, я просматривал хайлайты НХЛ, но не более того. За каким-то конкретным клубом не следил. Английский язык? Честно скажу, я пытался учить месяца два-три. Но что-то мне очень тяжело это дело давалось. Буду добивать английский по факту, когда приеду в Торонто".

В регулярном чемпионате КХЛ-2019/2020 25-летний хоккеист провел 43 матча, в которых набрал 20 (11+9) очков при показателе полезности «минус 3». В четырех матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) очка.