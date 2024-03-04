Капризов повторил рекорд по числу хет-триков за один сезон в истории «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3).

26-летний россиянин забросил три шайбы в одной игре в третий раз в сезоне. Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по числу хет-триков в одном сезоне.

До Капризова три хет-трика за сезон в составе «Миннесоты» делали Зак Паризе (в сезоне-2015/16) и Мариан Габорик (в сезоне-2002/03).