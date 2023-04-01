«Баффало» в овертайме обыграл «Рейнджерс»

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«Баффало» переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Команда из Нью-Йорка потерпела второе поражение подряд.