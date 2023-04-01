Кузнецов не знает, почему у него упал процент бросков в этом сезоне

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не знает, почему у него упал процент бросков по сравнению с другими сезонами.

«Мой процент бросков упал до рекордно низкого уровня в 7,5 процента с 11,5 процента в предыдущие два сезона? Не знаю. Как уже сказал, будет время обсудить весь сезон после его окончания. Я по-прежнему сосредоточен и стараюсь делать как можно больше каждый день, чтобы помочь команде побеждать и играть лучше», — цитирует The Athletic Кузнецова.

30-летний россиянин набрал 54 (12+42) очка в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ.