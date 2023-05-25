Агент Дементьев: «Бобровский будет иметь достаточно физических сил, чтобы поднять Кубок Стэнли над головой»

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев поделился мнением об игре российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в Кубке Стэнли.

«Сергей Бобровский обескуражил соперника — «Каролину» — и не дал ему ни одной победы в четырех матчах. Вообще это редкий случай, когда команда в финале конференции выигрывает серию со счетом 4-0. Возможно, что во втором финале будет то же самое. Немногие верили в то, что Сергей Бобровский снова имеет лучшую форму и может показать свою лучшую игру. Вспомните начало плей-офф: особо не рассчитывали на то, что он будет первым голкипером. Но по ходу матча Бобровский занял место в воротах, уже никому его не отдает и правильно делает. Сергей будет иметь достаточно физических сил, чтобы поднять Кубок Стэнли над головой», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

Ранее «Флорида» обыграла «Каролину» в финальной серии Восточной конференции (4-0). В финале Кубка Стэнли «Пантерз» встретится с победителем пары «Вегас» — «Даллас» (3-0).