«Баффало» обыграл «Каролину» по буллитам

«Баффало» дома обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У хозяев в основное время забросили Джефф Скиннер и Оуэн Пауэр, у гостей забили Энтони Д'Анджело и Мартин Нечас.

«Баффало» одержал победу в серии буллитов со счетом 1:0. Единственный точный бросок выполнил нападающий «Сэйбрз» Кейси Миттельштадт.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Каролина» — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)