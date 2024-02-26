Гол Кейна в овертайме принес «Детройту» победу над «Чикаго»

«Детройт» на выезде обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у хозяев забросили Маккензи Энтвистл и Ник Фолиньо, у гостей — Даниэль Спронг и Алекс Дебринкэт.

Победную шайбу в овертайме забил нападающий «Детройта» Патрик Кейн, который выступал за «Чикаго» с 2007 по 2023 год.

«Детройт» занимает шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 70 очками в 58 матчах.

«Чикаго» идет на последней, 16-й строчке «Запада» с 35 очками в 59 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Детройт» — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)