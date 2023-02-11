«Калгари» в гостях разгромил «Баффало»
«Калгари» одержал победу над «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.
В составе хозяев отметились нападающие Тэйг Томпсон и Кейси Миттельштадт.
За «Калгари» забросили нападающие Джейкоб Пеллетье, Майкл Баклунд, Назем Кадри, Диллон Дюбе, защитник Дэннис Гилберт, также дублем отличился форвард Тайлер Тоффоли.
«Баффало» занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока» с 56 баллами за 51 игру.
«Калгари» располагается на 7-й строчке на «Западе» с 60 очками за 53 матча.
НХЛ
Регулярный чемпионат «Баффало» — «Калгари» — 2:7 (2:0, 0:4, 0:3)
Голы: Томпсон — 35 (бол., Далин, Козенс), 7:56 — 1:0. Миттельштадт — 8 (Олофссон, Джост), 12:34 — 2:0. Пеллетье — 1 (Кадри, Юбердо), 22:17 — 2:1. Баклунд — 10 (Коулмэн, Танев), 22:37 — 2:2. Джилберт — 1 (Дюбе, Линдхольм), 24:04 — 2:3. Кадри — 19 (Юбердо, Танев), 27:39 — 2:4. Тоффоли — 20 (Дюбе, Джилберт), 41:57 — 2:5. Тоффоли — 21 (бол., Дюбе, Маркстрем), 53:05 — 2:6. Дюбе — 13 (Линдхольм, Тоффоли), 57:11 — 2:7.
Вратари: Луукконен — Маркстрем.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 23 (3+6+14) — 40 (11+23+6).
Наши: Любушкин (16.22/0/-2) — Задоров (20.49/3/+2).
11 февраля. Баффало. KeyBank Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|51
|34
|17
|72
|3
|Рейнджерс
|52
|30
|22
|68
|4
|Питтсбург
|51
|26
|25
|61
|5
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|6
|Айлендерс
|55
|27
|28
|59
|7
|Филадельфия
|53
|22
|31
|53
|8
|Коламбус
|52
|15
|37
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|53
|32
|21
|72
|3
|Тампа-Бэй
|51
|33
|18
|68
|4
|Флорида
|54
|26
|28
|58
|5
|Баффало
|51
|26
|25
|56
|6
|Детройт
|51
|23
|28
|54
|7
|Оттава
|51
|24
|27
|51
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|30
|23
|70
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Колорадо
|50
|27
|23
|58
|4
|Миннесота
|51
|27
|24
|58
|5
|Нэшвилл
|49
|24
|25
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|52
|17
|35
|41
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|53
|31
|22
|66
|2
|Эдмонтон
|53
|30
|23
|65
|3
|Сиэтл
|52
|29
|23
|63
|4
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|5
|Калгари
|53
|25
|28
|60
|6
|Ванкувер
|53
|21
|32
|46
|7
|Сан-Хосе
|53
|16
|37
|43
|8
|Анахайм
|53
|17
|36
|40
|11.02
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|0 : 3
|11.02
|03:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|6 : 3
|11.02
|04:30
|
Чикаго – Аризона
|4 : 3 ОТ
|11.02
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|3 : 6
|11.02
|20:00
|
Детройт – Ванкувер
|5 : 2
|11.02
|20:30
|
Баффало – Калгари
|2 : 7
|11.02
|20:30
|
Монреаль – Айлендерс
|- : -
|11.02
|20:30
|
Оттава – Эдмонтон
|3 : 6
|11.02
|20:30
|
Филадельфия – Нэшвилл
|- : -
|11.02
|21:00
|
Даллас – Тампа-Бэй
|- : -
|11.02
|23:30
|
Бостон – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|94
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|51
|76
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|51
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|21
|2.26