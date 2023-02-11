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Сегодня, 22:58

«Калгари» в гостях разгромил «Баффало»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Калгари» одержал победу над «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

В составе хозяев отметились нападающие Тэйг Томпсон и Кейси Миттельштадт.

За «Калгари» забросили нападающие Джейкоб Пеллетье, Майкл Баклунд, Назем Кадри, Диллон Дюбе, защитник Дэннис Гилберт, также дублем отличился форвард Тайлер Тоффоли.

«Баффало» занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока» с 56 баллами за 51 игру.

«Калгари» располагается на 7-й строчке на «Западе» с 60 очками за 53 матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат «Баффало» — «Калгари» — 2:7 (2:0, 0:4, 0:3)

Голы: Томпсон — 35 (бол., Далин, Козенс), 7:56 — 1:0. Миттельштадт — 8 (Олофссон, Джост), 12:34 — 2:0. Пеллетье — 1 (Кадри, Юбердо), 22:17 — 2:1. Баклунд — 10 (Коулмэн, Танев), 22:37 — 2:2. Джилберт — 1 (Дюбе, Линдхольм), 24:04 — 2:3. Кадри — 19 (Юбердо, Танев), 27:39 — 2:4. Тоффоли — 20 (Дюбе, Джилберт), 41:57 — 2:5. Тоффоли — 21 (бол., Дюбе, Маркстрем), 53:05 — 2:6. Дюбе — 13 (Линдхольм, Тоффоли), 57:11 — 2:7.

Вратари: Луукконен — Маркстрем.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 23 (3+6+14) — 40 (11+23+6).

Наши: Любушкин (16.22/0/-2) — Задоров (20.49/3/+2).

11 февраля. Баффало. KeyBank Center.

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ХК Калгари Флэймз
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2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 52 30 22 68
4 Питтсбург 51 26 25 61
5 Вашингтон 53 27 26 60
6 Айлендерс 55 27 28 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 52 15 37 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 53 32 21 72
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 51 26 25 56
6 Детройт 51 23 28 54
7 Оттава 51 24 27 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 52 17 35 41
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Эдмонтон 53 30 23 65
3 Сиэтл 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 53 25 28 60
6 Ванкувер 53 21 32 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 53 17 36 40
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Коламбус – Торонто
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Рейнджерс – Сиэтл
 6 : 3
11.02 04:30
Чикаго – Аризона
 4 : 3 ОТ
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11.02 20:00
Детройт – Ванкувер
 5 : 2
11.02 20:30
Баффало – Калгари
 2 : 7
11.02 20:30
Монреаль – Айлендерс
- : -
11.02 20:30
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11.02 20:30
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 - : -
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Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

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